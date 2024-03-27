Патронажные паллиативные бригады совершили почти шестьдесят тысяч выездов в Подмосковье

В 2023 году патронажные паллиативные бригады совершили 55 тысяч выездов к пациентам в Подмосковье, их работу в регионе контролирует Координационный центр паллиативной помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Патронажная служба ведет динамическое наблюдение пациентов на дому, облегчает болевой синдром и другие тяжелые проявления заболеваний, назначает лекарственные препараты, госпитализирует и проводит обучение пациентов и родственников пользоваться оборудованием», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, с начала 2024 года в регионе уже совершили более 1,5 тысячи выездов благодаря поступлению в медорганизации 17 новых автомобилей для паллиативной службы. Напомним, что жители Подмосковья могут задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.