Патруль ДПС из Каширы помог автопутешественникам в трудной ситуации на дороге

Машина припарковалась в районе 109 км трассы М-4 «Дон». В салоне инспекторы увидели водителя, двух женщин и ребенка. Выяснилось, что семья ехала из Ярославля в Краснодарский край на отдых. Но в пути машина сломалась: вышла из строя коробка передач. О происшествии полицейские доложили в дежурную группу 16 батальона ДПС и вызвали эвакуатор для транспортировки авто в безопасное место. Также пассажиры сообщили сотрудникам Госавтоинспекции о том, что свою поездку они намерены продолжить, но уже на поезде. Патрульные ДПС Семиглазов и Червяков дождались подачи такси и помогли разместиться в нем женщинам и ребенку.