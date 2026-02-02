Пациент как объект издевательств: студенты-медики оказались в центре скандала

В Кемерове разгорается серьезный скандал, который может иметь далеко идущие последствия. Как пишет VSE42.Ru , СК начал доследственную проверку после появления в соцсетях шокирующей информации: студенты-медики, проходящие практику в медучреждениях, якобы тайно снимали унизительные видео с пациентами и публиковали их в закрытых Telegram-каналах.

Согласно данным из публикаций, практиканты фотографировали и снимали пациентов, в том числе в обнаженном виде, после чего материалы появлялись в Сети. В этих каналах, как утверждается, происходило откровенное глумление: высмеивалась внешность людей, их диагнозы и поведение, оставлялись унизительные комментарии.

Инцидент привлек внимание следственных органов, которые организовали проверку по статье 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

На запросы общественности отреагировали и в Кузбасском медицинском колледже. Представители учреждения подтвердили, что проводят внутреннюю проверку для установления причастности своих студентов.

«В настоящее время Кузбасский медицинский колледж проводит проверку для установления причастности студентов колледжа к данному инциденту», — отметили в учреждении.

Там же призвали раскрыть, в каком именно медучреждении и когда могли произойти эти инциденты, чтобы установить все обстоятельства дела.

Ситуация ставит под удар не только репутацию конкретных студентов, но и поднимает серьезные вопросы о системе воспитания будущих медиков и контроле за их этическим поведением во время практики. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сети обсуждают видео, на котором специалисты снимают беспомощных больных.