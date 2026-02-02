«Слив» из чата медиков: в Сети обсуждают видео, на котором специалисты снимают беспомощных больных

Представители больницы им. МА Подгорбунского заявили в Сети, что девушка на провокационном видео — их специалист, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в местном телеграм-канале появился пост о «сливе» информации. Автор сообщил, что медики-студенты создали закрытый телеграм-канал. Они якобы фотографируют и снимают на видео беспомощных и обессиленных пациентов, в том числе и без одежды.

Снимки сопровождают комментариями относительно состояния людей, их внешнего вида или диагноза. Автор поделился одним из таких видео. На нем видны лица молодого человека и девушки в спецодежде медиков, которые снимают на видео, предположительно, пожилого пациента. Молодой человек кривляется и смеется.

Представители больницы им. МА Подгорбунского в Сети подтвердили, что девушка на видео — молодой специалист, который вошел в штат сотрудников в 2025 году. Лицо пациента на кадрах идентифицировать невозможно. По факту жалобы в медицинском учреждении началась проверка. Подобное отношение к пациентам назвали недопустимым.

«Для нашей организации подобное поведение является абсолютно недопустимым и противоречит всем нормам медицинской этики, деонтологии и корпоративной культуры», — заявили в больнице.

Ранее сообщалось, что в Кузбасском медицинском колледже также начали проверку после обвинений студентов в насмешках над пациентами.