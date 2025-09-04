Пациентов-дебоширов будут наказывать за злоупотребление медицинской помощью

В России прозвучала инициатива о привлечении к ответственности граждан, которые злоупотребляют своим правом на получение медицинских услуг. С соответствующим предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, направив официальное обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Парламентарий сообщил, что, по данным от медицинских работников, участились случаи, когда некоторые пациенты трактуют вызов скорой помощи как возможность выдвигать неправомерные требования. В частности, речь идет о попытках диктовать условия работы медиков, выбирать состав бригады, а также о противодействии врачам при выполнении ими профессиональных обязанностей, что в крайних проявлениях доходит до словесных оскорблений и физического насилия.

Аналогичная проблема, как отметил Крупник, наблюдается и в больницах, и в поликлиниках. Некоторые пациенты начинают требовать создания особых условий, настаивают на врачах конкретного вероисповедания, игнорируют предписанный лечебный режим, тем самым нарушая внутренний распорядок и дисциплину медицинских учреждений.

По мнению депутата, подобная практика наносит ущерб усилиям государства, направленным на развитие и улучшение системы здравоохранения в стране.

В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за действия, препятствующие работе медиков, а также за недобросовестное использование ресурсов системы здравоохранения. Дополнительной мерой, применяемой в случае доказанного злонамеренного злоупотребления, может стать компенсация пациентом стоимости оказанных ему медицинских услуг, сообщает RT.

