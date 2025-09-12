Пациентов психбольницы подозревают в поджоге палаты

Огонь вспыхнул ночью в психиатрической больнице города Тамбов. Несколько пациентов пострадали и около полсотни человек удалось эвакуировать. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

В Тамбове произошел пожар в психиатрической больнице, расположенной на Московской улице. Возгорание началось около полуночи. По информации источника, из-за пожара пострадали пять пациентов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Около 50 человек, включая пациентов и сотрудников больницы, были срочно эвакуированы.

Пострадавшие с сильными ожогами доставлены в разные больницы города. В настоящее время рассматриваются различные причины возникновения пожара, в том числе версия о поджоге палаты самими пациентами. На данный момент возгорание уже ликвидировано.

