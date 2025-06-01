Пациентов санаторного отделения НИКИ детства в Химках поздравили с Днем защиты детей

По данным администрации, в мероприятии приняли участие глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Почетные гости посетили санаторное отделение НИКИ, расположенное в Фирсановке. Они подарили ребятам наборы для творчества. В честь праздника была организована развлекательная программа с мыльными пузырями и различными конкурсами.

«Этот праздник напоминает нам, взрослым, о том, как важно заботиться о наших детях и создавать условия для их счастливого и безопасного детства. Выражаю искреннюю благодарность всему медицинскому персоналу за профессионализм, чуткость и заботу о каждом ребенке. Благодаря вашим усилиям дети находятся в надежных руках и получают все необходимое для реабилитации и комфортного пребывания. Спасибо вам большое!» — сказала Елена Землякова.

В администрации отметили, что в санаторном отделении бесплатное восстановление получают все дети Подмосковья, которые в этом нуждаются. Учреждение рассчитано на 55 пациентов с условием совместного пребывания. Помощь оказывают ребятам в возрасте от 3 до 16 лет. Для подмосковных пациентов созданы необходимые условия: водолечение, массаж, зал ЛФК, ванна сухого флоатинга, галокамера. Также функционируют современные кабинеты физиотерапии.

По информации администрации, специалисты применяют различные методы восстановления, которые оказывают положительное действие во время лечения ребят. В учреждении есть необходимая для процедур техника. Персонал прошел специализированную подготовку.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь и видеопоздравление с Днем защиты детей отправят из Химок в ДНР.