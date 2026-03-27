Пауза закончилась: авиакомпания Qatar Airways полностью восстанавливает полеты в Москву

Авиакомпания Qatar Airways с 1 апреля полностью восстанавливает полетную программу в Российскую Федерацию. Решение принято после вынужденной паузы, связанной с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. С 18 марта перевозчик уже возобновил часть рейсов, а теперь планирует выйти на полную мощность.

По данным билетных агентств, речь идет о рейсах из Дохи в московский аэропорт Шереметьево и обратно с частотой четыре раза в неделю.

Для туристических поездок непосредственно в Катар это событие вряд ли станет определяющим — Минэкономразвития рекомендовало туроператорам временно приостановить продажи путевок в эту страну. Воспользоваться возобновленным авиасообщением смогут прежде всего самостоятельные путешественники, не связанные организованными турами.

Однако стабильное выполнение рейсов открывает дополнительные возможности для тех, кто путешествует транзитом через Доху. Пассажиры смогут использовать этот авиаузел для стыковок по направлениям в Юго-Восточную Азию, Африку, Европу и США.

При этом эксперты напоминают, что часть путешественников все еще может опасаться выбирать перелеты через аэропорты Ближнего Востока из-за сохраняющейся нестабильности в регионе. На данный момент стороны конфликта объявили перемирие, однако дальнейшее развитие событий остается непредсказуемым.