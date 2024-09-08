Павел Дуров изменит подход к модерации Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о намерении изменить подход к модерации платформы.

Об этом он написал в своем канале.

Сейчас предприниматель находится во Франции под подпиской о невыезде.

По его словам, большинство пользователей мессенджера (более 99%) не занимаются преступной деятельностью. Негативный образ Telegram создает лишь 0,001%, тем самым ставя под угрозу безопасность других.

Дуров рассказал об удалении функции «Люди рядом». Это было сделано из-за возникших проблем с ботами и мошенниками. Опцию заменили на «Бизнес рядом».

Глава департамента аудита и консалтинга компании F.A.C.C.T. Александр Соколов сообщил, что в перспективе Telegram усилит меры безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Бут призвал Павла Дурова отказаться от сделки с Западом.