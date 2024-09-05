Российский предприниматель и бывший американский заключенный Виктор Бут высказался об истории Павла Дурова, а также настоятельно рекомендовал ему не идти ни на какие соглашения с Западом. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с сайтом aif.ru .

Виктор Бут лишь недавно обсуждал масштабный обмен заключенными между Западом, Россией и Белоруссией. Он предполагал, что в будущем начнется «охота за россиянами» ради повышения обменного фонда. Спустя несколько недель появились новости о задержании Дурова.

«Стало ли задержание Павла Дурова следствием охоты на россиян? Сложно сказать. Все-таки Дуров — не очень простой человек. Дело еще и в том, что он возглавлял независимый мессенджер. Для Запада это последний бастион, который они не контролируют в этой сфере. Поэтому они предпримут все, чтобы поставить Telegram под свой контроль. Надеемся, что Павел Дуров все-таки не сдастся и Telegram останется независимым мессенджером, которым пользуется большинство стран, будем так говорить, глобального сопротивления», — сказал в комментарии aif.ru Виктор Бут.

Бизнесмен и сам не шел на сделку с западными обвинителями до последнего, а просидел он без малого 15 лет. Собеседник напомнил, что до сих пор в тюрьмах США есть граждане РФ. Им не удалось стать частью обменного процесс. Один из них: IT-специалист Александр Винник, обвиненный в отмывании денег. Бут уверен, что все рано или поздно вернуться на родину, чтобы статью ее самой полезной и патриотичной частью.

Ранее сообщалось, что десять россиян вернутся на родину в рамках обмена с Западом. Их личности пока не раскрыты.