Павел Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х прокомментировал дерзкое ограбление Лувра, назвав инцидент тревожным симптомом деградации Франции. По его мнению, случившееся демонстрирует, что правительство страны сосредоточено на отвлечении внимания граждан «мнимыми угрозами», вместо того чтобы решать реальные проблемы, сообщает РИА Новости .

В воскресенье группа из четырех злоумышленников проникла в Лувр через окно на втором этаже галереи Аполлона: преступники установили лестницу на автовышку, вырезали стекло «болгаркой», вскрыли две витрины и похитили девять ювелирных украшений из коллекции императрицы Жозефины — супруги Наполеона I. При этом была повреждена корона императрицы Евгении де Монтихо, которую позже нашли неподалеку от музея и вернули в Лувр. Грабители скрылись на скутерах — сигнализация сработала, но задержать их не удалось.

Министр культуры Франции Рашида Дати оперативно прибыла на место происшествия и подтвердила, что в ходе нападения никто не пострадал. На следующий день музей был закрыт. Расследование продолжается: глава МВД Франции Лоран Нуньес не исключил, что среди преступников могли быть иностранцы.

