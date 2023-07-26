Павел Ковалев: «Электронное голосование пригодится дачникам и студентам»

С 24 июля стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Московской области. Об этом сообщил Мособлизбирком. Такой формат доступен в Подмосковье впервые, но его плюсы уже очевидны. Например, ДЭГ будет удобен для тех, кто во время выборов по разным причинам окажется за пределами области. Об этом напомнил член Общественной палаты Московской области, руководитель подмосковного отделения организации «Российские студенческие отряды» Павел Ковалев.

«Безусловно, в таком формате много плюсов для молодежи. Можно голосовать не только из дома, но и даже если находишься в другом регионе. Молодежь у нас активная, будет участвовать в голосовании. Но в сентябре некоторые ребята из студотрядов еще не вернутся с мест работы. А ведь они работают не только в Подмосковье, но и в других регионах», – объяснил Ковалев.

Он добавил, что по этой же причине дистанционное голосование может заинтересовать дачников и людей, которые как раз во время выборов уедут в отпуск.

«Тем более что ДЭГ позволяет сэкономить время, не приходить на участок. А люди сейчас ценят время. И цифровизация продвигается во всех сферах, у всех гаджеты», – отметил представитель ОПМО.

Подать заявку для участия в электронном голосовании можно на портале госуслуг до 4 сентября 2023 года. Тогда для избирателя будет доступно голосование онлайн в течение всех трех дней выборов – 8, 9 и 10 сентября. Но проголосовать на участке в этом случае будет уже нельзя. Если обстоятельства изменились, можно отозвать заявку на участие в ДЭГ. Сделать это можно до 4 сентября включительно, то есть до 23.59.