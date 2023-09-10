Павел Ковалев: На каждом избирательном участке в Подмосковье присутствует молодой наблюдатель

Заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству Общественной палаты Московской области Павел Ковалев рассказал, что более тысячи молодых людей прошли обучение, чтобы стать наблюдателями на выборах.

«Общественная палата провела свыше 200 специальных семинаров и ребята вошли в окружные штабы молодых наблюдателей. На каждом избирательном участке присутствует молодой человек либо девушка — это в основном студенты от различных общественных объединений, которые изъявили желание включиться в работу, изучить выборный процесс изнутри и стать наблюдателем», — поделился Павел Ковалев.

Он добавил, что молодые люди и сами весьма активно голосуют — как в очном, так и электронном формате.

«Я сам, как руководитель студенческих отрядов Московской области, воспользовавшись функцией мобильного избирателя, пришел с ребятами на участок и отдал свой голос. И это большой плюс, когда ребята могут собраться в выходной день, вместе провести время и сходить на выборы», — отметил Павел Ковалев.

Он подчеркнул, что ребята голосуют, потому что знают, что это в первую очередь важно для перемен. У каждого молодого человека есть какие-то планы, цели, проекты, инициативы, и они понимают, что от их выбора зависит дальнейшая реализация этих идей.