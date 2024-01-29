Павел Ковалев: Жители Подмосковья оценили возможности дистанционного голосования

Сегодня стартовала регистрация для тех, кто намерен проголосовать на выборах президента России дистанционно. Подмосковье вошло в число 28 регионов, где доступно онлайн голосование. Жители Московской области уже успели оценить преимущества такой формы выборов и называют ее удобной. Об этом Regions рассказал заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству Общественной палаты Московской области, командир областного регионального отделения организации «Российские Студенческие Отряды» Павел Ковалев.

«Дистанционное голосование удобно, об этом говорят жители общественным наблюдателям. Особенно это удобно для студенчества, молодежи, для тех, кто привык сегодня работать и многие процессы вести в онлайн режиме, не отходя от компьютера»,- отметил Павел Ковалев.

Он подчеркнул, что оценили по достоинству дистанционное голосование и люди старшего поколения.

«Те цифры, которые мы увидели на губернаторских выборах, говорят, что жителям действительно это удобно», - подчеркнул представитель ОПМО и заметил, что на выборах в марте многие воспользуются таким форматом голосования.

Напомним, чтобы получить возможность отдать свой голос онлайн, надо подать заявление на портале госуслуг в разделе «Мои выборы». Это могут сделать граждане старше 18 лет и те, кто достигнет совершеннолетия не позже 17 марта этого года. Важно, чтобы заявитель был зарегистрирован в регионе, в котором доступно дистанционное голосование.

Ответ должен прийти в личный кабинет. Если в нем будет написано «Учтено», значит статус участника выборов подтвержден.

Далее все просто. В дни голосования, с 15 по 17 марта, надо авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учетной записи портала госуслуг. Затем подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.

Подать заявку на онлайн голосование можно до полуночи 11 марта.



