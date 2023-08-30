Павел Прилучный сводил жену попотеть и восстановить силы

Многие поклонники совсем не узнают Прилучного. Ведь раньше его с трудом можно было бы назвать примерным семьянином. Однако сейчас, с появлением в жизни Зепюр Брутян и новорожденного сына, его репутация изменилась в лучшую сторону.

Так, недавно в социальных сетях появились кадры с совместного отдыха в… Нет, не на Мальдивах. Прилучный, вместе с женой, сходили в баню и рассказали об этом подписчикам, выложив семейные фото. На них Зепюр Брутян запечатлена в одном черном бикини, а ее муж – полуобнаженным. Если верить словам актрисы, отдых удался. Не зря, видимо, Волочкова всех призывает ходить в бани.