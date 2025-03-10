Савчук представил нового руководителя РКК

Савчук подчеркнул, что Мухина обладает значительным опытом работы в волонтерском движении и некоммерческих организациях. Кроме того, она имеет два высших образования по профильным направлениям — медицинское и в области государственного управления.

В свою очередь, Мухина выразила надежду на то, что сможет успешно справиться с возложенными на нее задачами и продолжит работу в русле стратегии РКК.

По словам Павла Савчука, в новой должности Мухина будет отвечать за координацию деятельности центрального аппарата. Ранее она курировала ряд крупных проектов, включая психосоциальную службу РКК.

С 2021 года обязанности исполнительного директора исполнял сам Савчук. Теперь он планирует сосредоточиться на стратегическом развитии организации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Белоруссии.