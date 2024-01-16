Павел Воля угодил в скандал из-за шутки об изнасиловании

Резидент Comedy Club Павел Воля вызвал возмущение своей откровенной шуткой про секс и спящую женщину, сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

Пока часть звезд российского шоу-бизнеса настигает «ивлеевская» отмена, Павла Волю ожидает кара за неосторожную публичную шутку. Она раскрылась в анонсе концерта: фрагмент ТВ-версии выступления попался на глаза зрителям еще 12 января.

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже — «чучух-чучух, чучух-чучух», — сказал Воля.

Ролик завирусился в Сети и получил широкую огласку. Общественность возмутилась, а некоторые даже припомнили фильм «Непосредственно Каха», где была похожая сцена с изнасилованием спящей девушки. Сейчас в соцетях идет шквал критики в сторону комика: многие требуют его наказать или вырезать из программ. Поклонники сошлись во мнении, что такие шутки недопустимы и должны иметь последствия.

Примечательно, что после реакции зрителей анонс с Волей удалили. Речь про ролики в соцсетях ТНТ, где показывали часть шоу Stand Up.

Ранее сообщалось, что адвокат Vacio прокомментировал отправку рэпера в армию.