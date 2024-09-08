Павла Дурова заметили гуляющим по улицам Парижа

Российский предприниматель Павел Дуров прогуливался по парижским улицам со спутницей.

Основатель Telegram Павле Дуров прогуливался по улицам Парижа вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. Видео прогулки пары на своей странице в соцсети опубликовала блогер Мария Лобанова.

На кадрах видно, что миллиардер весь в черном и в кепке, его лицо скрывают солнцезащитные очки. Возможно, такой образ выбран для конспирации, так как предприниматель не хочет быть узнанным.

Дуров смотрит под ноги, но почему-то врезается в столб дорожного ограждения.

Рядом с ним только спутница, охранников нет.

Стоит напомнить, что суд отпустил Павла Дурова из-под стражи под залог в 5 млн евро. Ему запрещено уезжать из Франции.

Ранее сообщалось, что известный экстрасенс раскрыла страшное будущее Павла Дурова.