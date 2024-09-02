«Сидит в камере и ест пирожки»: известный экстрасенс раскрыла страшное будущее Павла Дурова

Знаменитый экстрасенс Инна Алексеева (Мишина) уже не раз предсказывала события, которые в последствие потрясли весь мир. На этот раз она увидела во сне арестованного во Франции владельца Telegram Павла Дурова. Ясновидящая рассказала «Подмосковье сегодня», о чем предупреждал ее сон и что ждет предпринимателя в ближайшее время.

Алексеева отметила, что увидела Дурова в камере. Он сам сказал ей, что приговорен к заключению.

«Я увидела, как он сидит в камере и ест пирожки какие-то. Спросила, что он тут делает, а он говорит: «от звонка до звонка сидеть буду». Сказал, что приговорили и все, что было у него, забрали. Планирует начинать с нуля», — поделилась ясновидящая.

Также, по словам медиума, во сне ей показали несколько карт Таро.

«У меня появилась восьмерка Мечей, то есть тюрьма, двойка Мечей и Дурак — начало жизни заново, с нуля. Я думаю, что, скорее всего, во Франции его посадят на достаточно большой срок, потому что были цифры 8-8. И карты об этом говорят», — добавила Алексеева.

Экстрасенс подчеркнула, что узнала Дурова только потому, что в первый раз он ей явился с волосами, а в камере уже без.

«Он был очень голоден, очень жадно ел эти пирожки. Еще видела вшей. Обычно они символизируют финансовые обязательства. Может, у него будет большой штраф», — заключила ясновидящая.

Ранее «Подмосковье сегодня» рассказало, какие жуткие сны экстрасенса уже сбылись.