Павлопосадский паттерн на лыжах: как русский стиль захватил подмосковные курорты

Депутат Государственной думы Александр Толмачев рассказал в интервью REGIONS , что масштабный новогодний проект «Зима в Подмосковье» стал ответом на запрос молодежи на внутренний туризм и интерес к национальной культуре. По словам парламентария, проект, запущенный в 2018 году, сформировал новую традицию празднования.

Он объединил на площадках региона свыше 800 событий — от спортивных фестивалей до исторических реконструкций. Толмачев отметил, что успех инициативы привел к появлению аналогичного проекта в Москве. В интервью депутат связал популярность локаций с общим трендом. Он указал на рост интереса к славянским мотивам в музыке, ношению элементов традиционного костюма и потреблению контента о национальных героях.

Особенностью подмосковной программы он назвал сочетание активного отдыха с культурно-историческим компонентом. Помимо катков, горнолыжных склонов и хоккейных мастер-классов, гостям доступны археологические памятники, как стоянка эпохи палеолита в Зарайске, а также гастрономические точки вроде музея пастилы в Коломне.

Целью проекта, по оценке законодателя, является не только организация досуга, но и формирование патриотических чувств через непосредственное знакомство с наследием. В нынешнем сезоне для посещения открыты почти 100 тематических площадок по всему региону.

