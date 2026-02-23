Павлово-посадские артисты выступили с концертом в госпитале Белгородской области

Гуманитарный конвой из Павловского Посада, отправившийся из Московской области, успешно прибыл к первым пунктам назначения. Участники миссии организовали особенное событие для военнослужащих, проходящих лечение в одном из госпиталей Белгородской области. Для защитников устроили концерт, который подарил им положительные эмоции и минуты душевного тепла.

В программе приняли участие как известные артисты, так и представители Павловского Посада. К волонтерской инициативе присоединились артисты Москонцерта, иллюзионист Максим Котов, являющийся рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, а также менталист Григорий Горбатько. Своими уникальными номерами они стремились поднять настроение бойцам.

Особую атмосферу создали выступления землячек. Лауреат международных конкурсов по академическому вокалу Оксана Семухина и лауреат областного конкурса «Покровский хоровод» Ольга Гречухина, которая также руководит детским ансамблем «Славица», подарили военнослужащим настоящий гимн любви к Родине и силе духа. Обе артистки представляют Городской культурно-досуговый центр Павловского Посада.

Организаторы подчеркнули, что моральная поддержка для бойцов не менее важна, чем материальная помощь в виде медикаментов и техники. Они отметили, что вместе с грузами стараются передать частичку душевного тепла. Участники миссии выразили благодарность всем артистам, которые помогли подарить защитникам незабываемые эмоции и вселить веру в скорейшее выздоровление.

Особую признательность высказали в адрес Ассоциации ветеранов, оказавшей активное содействие в организации поездки и ежедневно поддерживающей военнослужащих, вернувшихся с передовой.

В планах гуманитарного конвоя — дальнейшие выступления. Уже запланированы концерты для бойцов в Курской и Белгородской областях, а также на территории Луганской Народной Республики. Павлово-посадцы продолжают свою миссию, доказывая единство и поддержку героев.