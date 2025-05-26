Павлово-Посадские волонтеры продолжают оказывать поддержку военнослужащим в зоне СВО

Утром 26 мая группа добровольцев из Павлово-Посадского городского округа вновь организовала отправку гуманитарного груза в район проведения специальной военной операции.

На этот раз для поддержки бойцов будет передано 11 транспортных средств: три автомобиля «Нива», УАЗ «Патриот», пять мотоциклов, питбайк и электровелосипед.

Помимо техники, в зону СВО отправлены 9 детекторов для выявления беспилотников, 2 комплекса радиоэлектронной борьбы «Купала РЭБ», 4 комплекта спутникового доступа STARLINK, система спутниковой связи «Лансат спутник Ямал 601», 6 генераторов, 2 квадрокоптера Mavik 3T, усилитель сигнала «Инкубатор 2.0», тепловизионный прицел, строительные инструменты, автозапчасти, военная форма, лекарственные препараты, продукты, предметы личной гигиены и многое другое. Общий объем собранной помощи превысил 9 миллионов рублей.

Под руководством депутата Совета депутатов Романа Тикунова колонна с гуманитарным грузом доставит помощь землякам из Павлово-Посадского городского округа, выполняющим свои задачи в Запорожской, Курской, Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Особое внимание уделяется потребностям тех, кто обращается за помощью впервые или нерегулярно — все предметы были отобраны с учетом их конкретных запросов.