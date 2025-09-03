Павлово-Посадский боец смог лично поздравить дочь с получением офицерского чина

Председатель городского совета Павлово-Посадского округа Роман Тикунов рассказал о трогательном эпизоде, произошедшем с одним из местных жителей, известным под кодовым именем «Люкс» .

Военнослужащий выполняющий боевые задачи на линии фронта, получил возможность посетить Москву, чтобы лично поздравить свою дочь с знаменательным моментом – получением офицерского чина младшего лейтенанта.

Встреча прошла на Поклонной горе, где проходила официальная церемония. Роман Тикунов подчеркнул, что это событие – не просто встреча отца и дочери, а символическое переплетение поколений и вдохновляющий образец мужества и выносливости.

Отец, находящийся в зоне боевых действий, и дочь, стремящаяся посвятить свою жизнь службе в правоохранительных органах, продемонстрировали преданность и любовь к стране. Дочь «Люкса» – прилежная студентка и обучается в Высшем учебном заведении МВД имени В.Я. Кикотя, готовясь к сложной и ответственной службе, требующей верности долгу и присяге.

Роман Тикунов пожелал им крепкого здоровья, спокойствия и скорой возможности вновь встретиться в родных краях. Он выразил уверенность, что каждый день приближает победный финал и возвращение всех военнослужащих домой. Этот случай стал очередным подтверждением силы семейных связей и патриотизма, объединяющих жителей Павлово-Посадского городского округа.