Павлово-Посадский городской округ активно готовится к праздничным мероприятиям

4 августа состоялось традиционное оперативное совещание под руководством главы округа, Дениса Семенова. В мероприятии приняли участие представители городских служб, организации, обеспечивающие ресурсы, и профильные учреждения.

Денис Олегович дал ряд указаний представителям ГУП МО «Мособлводоканал». Он подчеркнул важность покоса травы вдоль теплотрасс и восстановления благоустройства после завершения ремонтных работ на водопроводных сетях. Особое внимание ресурсоснабжающая организация должна уделить перекладке сетей в рамках подготовки к общегородскому Крестному ходу, запланированному в Павловском Посаде в честь Дня города. Подрядчик Мособлводоканала обязуется привести в порядок дорожное покрытие в местах проведения работ.

«Мы пристально следим за заменой сетей по адресу 1 Мая, 40Б, где подрядчик уже приступил к работе. Проект должен быть полностью реализован до 1 сентября, включая восстановление благоустройства и асфальтового покрытия» - отметил Денис Олегович.

Представители МБУ «Благоустройство» представили отчет о проделанной работе за прошедшую неделю, касающейся содержания города и предоставления коммунальных услуг.

В поселке Большие Дворы продолжается ремонт фонтана, который планируется завершить в течение двух недель. Глава округа также обратил внимание на необходимость усиления контроля за своевременной уборкой мусора на площадках для контейнеров.

Управляющая компания доложила об устранении проблемы с подачей горячей воды в многоквартирных домах деревни Рахманово. Работа проводилась в сотрудничестве с ресурсоснабжающей организацией.

Денис Олегович поставил перед дорожными службами задачу завершить строительство тротуара от учреждения дополнительного образования «Истоки» до СНТ «Озерки» до 1 сентября.

Представители сферы здравоохранения Павлово-Посадского городского округа сообщили приятную новость: с 4 августа в Электрогорской больнице начал прием врач-уролог.

С представителями сферы образования Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов согласовал план работ на ближайшие недели, направленный на проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Губернатор Московской области, Андрей Юрьевич Воробьев, ранее подчеркивал важность этой задачи на оперативном совещании с руководителями муниципалитетов.

Представителям Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Глава Павлово-Посадского городского округа поручил найти востребованных артистов для проведения Дней городов, которые запланированы во второй половине августа – 16 августа в Электрогорске и 23 августа в Павловском Посаде.