Павлово-Посадский городской округ активно готовится к торжественному государственному празднику – Дню Победы

Текущая неделя ознаменована интенсивной подготовкой к знаменательному событию, призванному почтить память о великой Победе в Великой Отечественной войне, которая отмечается 80-летием.

На встрече участники обсудили ключевые аспекты организации торжественных мероприятий.

Церемония возложения цветов к мемориалам и обелискам запланирована на 9 мая: в 10:00 – у памятника павшим землякам в Электрогорске, в 12:00 – в Парке Победы города Павловский Посад.

В 12:20 от Парка Победы стартуют организованные авто-, мото- и велопробеги по значимым местам округа.

Кроме того, с 11:00 до 18:00 в парках Павловского Посада и Электрогорска для жителей и гостей будет развернута насыщенная праздничная программа «Подвиг. Победа. Память», включающая концерты, акцию «Вальс Победы», полевую кухню и сбор гуманитарной помощи, а также другие активности.

Вечером, с 18:00 до 22:00, жителей и гостей округа ожидают выступления на городском бульваре в Электрогорске и на площади Революции в Павловском Посаде. На сцену выйдут выдающаяся артистка, заслуженная артистка России Марина Девятова, коллектив Министерства обороны Российской Федерации и знаменитый ансамбль ВДВ «Голубые береты».

«В этот юбилейный год мы приняли решение отказаться от салюта. Обстоятельства требуют особого, уважительного отношения и вдумчивого подхода. Мы делаем акцент на добрых делах, словах признательности и памяти, патриотическом воспитании молодого поколения» - сказал Денис Олегович.

Также на совещании были затронуты вопросы готовности служб к неблагоприятным погодным условиям – по прогнозам ожидаются осадки в виде мокрого снега. Было дано поручение сконцентрировать ресурсы и быть готовыми к возможным сбоям в работе, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение населения.

Представители служб дополнительно доложили о завершении работ по реставрации памятников и скорой установке праздничных декораций.