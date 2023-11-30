Павлово-Посадский городской округ готовят к Новому году

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел объезд территории, проверив ее состояние, а также подготовку к Новому году.

Внимание уделили разным вопросам. С жителями улицы Урицкого говорили о строительстве дороги и тротуара. В результате глава поручил сотрудникам ГУП МО «Энергетик» подготовить документы, которые для этого необходимы. Кроме того, до начала строительства на улице нужно выполнить подсыпку и грейдирование. Следующую встречу с жителями запланировали на февраль. В Рахманово глава Павлово-Посадского городского округа оценил работу цифрового МФЦ. Здесь доступны электронные услуги, можно воспользоваться порталами РПГУ и ЕПГУ.Денис Семенов подробно осмотрел всю территорию муниципалитета. Из-за состояния дворов появились вопросы к работе МБУ «Благоустройство». В частности, замечания связаны с гололедом. Также глава обратил внимание на содержание торговых точек. Теперь территориальный отдел ГУСТ и торговый отдел проведут совместные рейды по таким предприятиям. Дополнительно обустроят территорию вокруг объектов железной дороги и дорожной инфраструктуры.Глава Павлово-Посадского городского округа подчеркнул, что жители не должны терпеть неудобства.

«Будем принимать меры, в том числе — кадровые решения!» — отметил он.

Также Денис Семенов напомнил, что скоро в округе пройдут три праздничных спектакля, подготовленные за счет спонсора — ПАО «Сбербанк».