Павлово-Посадский городской округ организовал крупномасштабную отправку гуманитарной помощи в День города

23 августа, в День города Павловский Посад, был отправлен значительный конвой, содержащий предметы первой необходимости для выполнения задач в зоне боевых действий. Перед отправкой, как и в соответствии с традицией, был проведен молебен. Реализация этого масштабного мероприятия стала результатом скоординированных действий местных органов власти, депутатов, представителей бизнеса, волонтеров и жителей округа.

В состав гуманитарного конвоя вошло значительное количество техники и оборудования, включая: 4 автомобиля, 2 квадроцикла, 12 мотоциклов; современные квадрокоптеры DJI Mavic 3 Pro и Mavic 3T; 2 комплекса радиоэлектронной борьбы «Клумба» и 2 РЭБ «Талисман 5.8»; 26 дизельных и инверторных генераторов, 2 системы спутниковой связи Starlink; 15 радиостанций (моделей Lira и TYT), 9 бронежилетов и шлемов, 2 тепловизионных прибора; свыше 30 комплектов шин и колёс, более 15 единиц инструмента, свыше 70 литров масел и смазочных материалов; 11 палаток и спальных мешков, а также значительные запасы медикаментов, гигиенических принадлежностей, продуктов питания и питьевой воды.

Денис Олегович выразил глубокую признательность депутату Государственной Думы Геннадию Олеговичу Панину, председателю Совета депутатов Роману Игоревичу Тикунову, волонтерам, предпринимателям, общественным деятелям, представителям партии «Единая Россия», духовенству и всем жителям округа, проявившим неравнодушие.