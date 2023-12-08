Павлово-Посадский городской округ представлен в областном активе «Движения Первых»
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о]
Участники «Движения Первых» из Павлово-Посадского городского округа присутствовали на Областной конференции Движения. Встреча проходила в Красногорске в Доме Правительства Московской области.
Делегация Павлово-Посадского городского округа приняла участие в голосовании за кандидатов, которые будут представлять регион уже на всероссийском форуме — Втором съезде Движения.
Кстати, в состав областного актива Подмосковья вошла юная представительница Павлово-Посадского городского округа Варвара Афанасьева.