Павлово-Посадский округ готовится к отправке важной помощи в зону проведения специальной военной операции

21 июля на территории Администрации Павлово-Посадского городского округа кипит работа: ведется подготовка к очередному гуманитарному рейсу, запланированному на 22 июля. Традиционно, волонтеры, объединившие усилия с Молодой Гвардией Единой России, активно помогают с погрузкой и организационными моментами.

Сформированная гуманитарная поддержка будет передана в более чем сорок воинских частей, где служат земляки из Павлово-Посадского округа, мобилизованные военкоматом и выполняющие задачи в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также на территории Харьковской области и в ЛНР.

Все отправляемые товары и продукты составлены с учетом конкретных потребностей военнослужащих.

Данная поездка осуществляется по инициативе и под эгидой штаба поддержки мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым.

Штаб, расположенный в здании местного отделения партии «Единая Россия» и Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжает принимать обращения от жителей Павлово-Посадского района, находящихся в зоне СВО, по номеру телефона: 89167120545.