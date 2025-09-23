Павлово-Посадский округ отправил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО

В ночь на 23 сентября гуманитарный конвой начал свой длительный и значимый путь. Его задача – доставить груз в более чем 30 подразделений, расположенных в Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Там несут службу военнослужащие, являющиеся уроженцами Павлово-Посадского округа.

В состав конвоя вошли не только необходимые предметы, но и настоящие знаки внимания и поддержки. Для оперативного перемещения на передовой отправлены автомобиль Chery Tiggo, квадроцикл и два мотоцикла. Для выполнения задач и обеспечения безопасности личного состава предоставлены 40 FPV-дронов и 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro. Системы радиоэлектронной борьбы «Талисман» и детекторы дронов «Булат» предназначены для защиты от воздушных угроз. Для улучшения видимости в условиях недостаточной освещенности и обеспечения связи включены цифровой прицел ночного видения Pulsar и две системы спутникового интернета Starlink. Также в груз входят генераторы, запасные части, медикаменты, обмундирование и продукты, напоминающие о доме.

Важно отметить, что этот масштабный объем помощи был сформирован не случайным образом. Каждый предмет, от автомобиля до упаковки лекарств, является ответом на конкретные запросы бойцов.