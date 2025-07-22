Павлово-Посадский округ отправил очередную партию помощи военнослужащим

22 июля, в ранние часы, из Павлово-Посадского городского округа была организована отправка новой партии гуманитарной помощи для поддержки бойцов, призванных из местного военкомата.

Накануне этого события, Благочинный Павлово-Посадского церковного округа, отец Александр Анохин, совершил молебен для волонтеров, участвовавших в сборе груза.

В этот раз военнослужащим были переданы: 7 единиц техники, включающие 1 автомобиль УАЗ, 4 мотоцикла и 2 электровелосипеда. Также в состав груза вошли 20 FPV дронов «Упырь» с ретрансляторами для оперативного использования и 3 квадрокоптера DJI Mavic, предназначенные для обеспечения наблюдения и поддержания связи на передовой. Дополнительно была предоставлена помощь в виде 5 детекторов беспилотных летательных аппаратов (модели «Булат-4» и «Асел»), современных радиоэлектронных средств постановки помех «Капюшон» и «Лучик 6к», системы спутниковой связи Starlink Mini для гарантированной связи в любых условиях, тепловизор, тепловизионный монокуляр Guide TD421 (1 шт.), телевизионный монокуляр GUIDE TE211 (2 шт.), три комплекта шин с дисками, автозапчасти, сетки для защиты от дронов и другие средства маскировки, снижающие заметность в тепловизионном диапазоне.

Для поддержания работоспособности техники отправлены ретрансляторы, запас коаксиального кабеля и генератор мощностью 1,8 кВт. Помимо высокотехнологичного оборудования, в грузе присутствуют бензопилы, инструменты, аккумуляторы, усилители Wi-Fi и другие предметы, призванные обеспечить комфортные и безопасные условия работы для военнослужащих.

Помимо технической составляющей, в грузе присутствует бытовая помощь: стиральная машина, холодильник, теплые головные уборы и шарфы, обувь, носилки, медикаменты, продукты питания и все необходимое для поддержания боевого духа и благополучия наших ребят.