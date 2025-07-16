Павлово-Посадский округ отправит новую партию гуманитарной помощи военнослужащим участвующим в СВО

В период с 21 по 22 июля 2025 года запланирован выезд гуманитарного конвоя из Павлово-Посадского городского округа в зону проведения специальной военной операции.

Помощь будет передана в более чем 40 воинских частей, где выполняют свой долг военнослужащие, приписанные к Павлово-Посадскому военному комиссариату. Эти подразделения расположены в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Сформированный груз полностью соответствует заявкам, полученным непосредственно от бойцов.

Данная инициатива реализуется в рамках деятельности штаба поддержки мобилизованных и военнослужащих, инициированного и возглавляемого главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым.

Штаб, расположенный в здании местного отделения партии «Единая Россия» и Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжает принимать обращения от военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Сделать запрос можно по телефону: 89167120545.