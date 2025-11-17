Павлово-Посадский округ отправит новый конвой помощи для бойцов в зоне СВО

В Павлово-Посадском городском округе началась подготовка очередного гуманитарного конвоя, который планируется отправить в зону проведения СВО 23–24 ноября. Об этом сообщил председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов.

Грузы будут направлены более чем в 50 подразделений, где служат военнослужащие, призванные через местный военкомат. Маршрут доставки включает Брянскую, Курскую, Белгородскую и Харьковскую области, а также территории ЛНР и ДНР.

Помощь комплектуется на основании запросов от бойцов. По данным штаба, около половины обращений поступают от военнослужащих, которые ранее не обращались за поддержкой.

Организация поездки осуществляется в рамках работы штаба, созданного по инициативе главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова. Штаб продолжает принимать новые заявки от военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Он функционирует на базе местного отделения партии «Единая Россия» и Совета депутатов округа.