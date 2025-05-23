Павлово-Посадский округ отправляет гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в СВО

Павлово-Посадский городской округ активно готовится к отправке нового гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня, 23 мая, на территории Администрации проходит масштабная операция по погрузке собранных предметов первой необходимости, одежды и оборудования, жизненно важных для наших бойцов.

Уже в понедельник, 26 мая, в 6:00 утра от Казанского храма будет отправлен очередной гуманитарный конвой к месту назначения.

Особую поддержку мероприятию оказали участники военно-патриотического клуба Электрогорской школы №14 имени Владимира Владимировича Владимирова — героя, погибшего в зоне СВО, которые активно помогали с погрузочными работами.

Среди волонтеров была и Вероника, дочь действующего военнослужащего, участвующего в СВО. Для нее это участие имеет глубоко личное значение, позволяя выразить поддержку не только всем бойцам, но и своему отцу, который сейчас находится в зоне боевых действий.

Традиционно в подготовке к отправке принимает участие молодой гвардеец Али, чей дядя также находится в зоне СВО. Такая непосредственная связь с происходящими событиями вдохновляет ребят на добросовестный и внимательный подход к выполнению задачи.

Процесс погрузки прошел организованно и в атмосфере сотрудничества: коробки с необходимыми вещами, продуктами питания и письмами поддержки были бережно и аккуратно размещены. Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям, которые внесли свой вклад в формирование адресных посылок для военнослужащих.