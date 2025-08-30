Павлово-Посадский округ провел августовскую педагогическую конференцию

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Ежегодное собрание работников образования состоялось накануне начала нового учебного года.

В преддверии учебного года, 29 августа, в школе №10 прошла уже ставшая традиционной августовская педагогическая конференция, объединившая преподавателей и воспитателей, работающих в Павлово-Посадском городском округе. Мероприятие предоставило возможность оценить итоги прошедшего года и выразить благодарность педагогам за их неустанный труд.

В официальной части приняли участие депутат Московской областной Думы Линара Самединова, Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов, благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин, а также представители финансовой организации Сбербанк.

Выступающие подчеркнули значительные успехи, достигнутые образовательными учреждениями округа. Все школы муниципалитета показали высокие результаты, попав в «зеленую зону» рейтинга Московской области, что является показателем высокого уровня образовательного процесса. Особенно заметны достижения Гимназии, Электрогорского лицея и школы №18, вошедших в сотню лучших школ Московской области.

Павлово-Посадский городской округ занял почетное четвертое место в общеобластном рейтинге качества образования, что стало результатом слаженной деятельности всего педагогического корпуса и руководства школ.

В ходе конференции были затронуты вопросы перспектив развития системы образования в округе. В настоящее время проводится капитальная реконструкция детского сада «Малютка», направленная на создание комфортной среды для самых маленьких воспитанников. В Электрогорске модернизируется здание дополнительного образования «Истоки», где дети смогут реализовать свои способности в современных условиях.

Существенные преобразования произошли и в школьных библиотеках, которые превращаются в современные информационные центры, оснащенные передовым оборудованием и доступом к цифровым ресурсам.

Участники мероприятия выразили глубокую признательность всем работникам сферы образования за их профессионализм, выдержку и самоотдачу. Благодаря ежедневным усилиям педагогов и воспитателей создаются условия для всестороннего развития подрастающего поколения.

Конференция завершилась словами поддержки и пожеланиями успешного учебного года, полного ярких событий и новых побед. Педагоги округа готовы к предстоящим задачам и намерены продолжать работу над формированием образованных и ответственных граждан Российской Федерации.