Тяжелоатлетка из Павловского Посада стала одной из лучших на Кубке России

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области ]

Спортсменка из Павловского Посада Анна Кручинина отличилась в Туле на Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Она показала высшее мастерство в своей весовой категории.

Молодая спортсменка Анна Кручинина выступала в весовой категории до 64 кг. Она достойно представила округ, доказала стремление к лучшим результатам и не подвела своего тренера Николая Самохвалова.

В сумме двоеборья павловопосадская участница добилась общего результата в 110 кг: 47 кг в рывке и 63 кг в толчке. Впечатляющие итоги, которые по праву позволили тяжелоатлетке стать чемпионкой своей категории.

Отметим, что участие и выполнение нормативов дает право на выступление в международных соревнованиях следующего года. Однако это станет возможным при допуске команды России в целом.

Освобождены от отбора на международные соревнования спортсмены групп М-75 (75-79 лет), М-80 (80-84 года), М-85 (85 лет и старше), а также члены «клуба 400» и «Зала Славы». Они могут не выступать, если уже участвовали в мероприятиях ФВТАР в прошлые годы.

Кубок России по тяжелой атлетики помогает популяризации и развитию спорта, а также поддержания здорового образа жизни. Мероприятие позволяет спортсменам разных возрастов и весовых категорий представить себя и вдохновиться на новые достижения.