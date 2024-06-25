Павловопосадские студенты стали победителями на Всероссийском квесте по информатике

Студенты из техникума городского округа Павловский Посад одержали победу во Всероссийском дистанционном командном квесте «Вокруг информатики. Искусственный интеллект». При высокой конкуренции на конкурсе участники смогли взять первое место.

Всероссийский квест стал настоящим вызовом для начинающих специалистов IT-сферы. Им предстояло проявить оперативность, логику, провести разработку алгоритмов и анализ данных. Участники были полностью вовлечены в процесс, пытаясь решить разнообразные задачи.

Студенты достойно представили Павловский Посад. Они выступали командой под названием «Молодые программисты», успешно прошли испытания и добились впечатляющих результатов. Павловопосадские участники доказали свои глубокие знания в области информатики, ИИ, а также доказали, что умеют эффективно работать в команде. За это им присудили первое место в номинации «Студенты IT-профилей колледжей».

Победа павловопосадских студентов доказала, что в техникуме успешно реализуется IT-специализация и имеется сильная база преподавателей. Округу, учебному заведению и наставникам можно гордиться своими учениками, увлеченными изучением информатики и связанных дисциплин.