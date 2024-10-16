Павловопосадские студенты узнали больше о машиностроительном производстве на АО «ДМЗ»

Студенты Павлово-Посадского техникума кластеров «Машиностроение» и «Топливно-энергетическая сфера» посетили АО «Демиховский машиностроительный завод» (АО «ДМЗ»). Гости предприятия воочию увидели работу производства, узнали о новых технологиях для строительства и машиностроения.

Профориентационная экскурсия помогла студентам Павлово-Посадского техникума лучше познакомиться со своей будущей работой в промышленной среде. Вживую они изучили процесс производства, посмотрели на организацию пространства цехов, работу сотрудников и пообщались со специалистами. Молодые люди увидели весь процесс от сборки вагонов до их покраски. Группе продемонстрировали, как осуществляется работа по созданию габаритных конструкций на новейшем оборудовании.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

Отдельно группе рассказали про историю создания АО «ДМЗ» и интересные факты, а также самые востребованные специальности в сфере.

Цель экскурсии не только дать ребятам важные профессиональные знания и замотивировать на глубокое погружение в профессию, но и дать возможность выбрать стажировку и практику на предприятии. Этот вопрос обсудили подробно в финале познавательной экскурсии. Не исключено, что завод еще увидит гостей в будущем уже в качестве сотрудников.