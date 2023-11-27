Павловопосадский фестиваль «ВНУКОФЕСТ» занял второе место на Международной премии

Павловопосадский фестиваль Активного долголетия «ВНУКОФЕСТ» стал серебряным призером финала Международной премии Russian Event Awards. Новостью поделились представители администрации Павлово-Посадского городского округа в социальных сетях.

Участники от подмосковного муниципалитета были признаны одними из лучших среди почти трех сотен проектов из более чем 50-ти регионов страны и шести из Беларуси.

Напомним, что фестиваль «ВНУКОФЕСТ» призван объединять поколения. Его организовывают уже более пяти лет участники программы «Активное долголетие» совместно с телеканалом «Радуга».

Представители администрации Павловского Посада поздравили участников конкурса от муниципалитета с почетным вторым местом, пожелали дальнейших успехов и творческого развития.