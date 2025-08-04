Павловский Посад чествовал 95-летие ВДВ праздничным событием

У мемориала воинам-интернационалистам собрались ветераны-десантники, участники специальной военной операции, представители различных ветеранских объединений и жители города.

Мероприятие открылось с богослужения, проведенного благочинным Павлово-Посадского городского округа, священником Александром Анохиным. Он вознес молитвы о благополучии тех, кто сейчас находится на службе и тех, кто уже отслужил в ВДВ.

В этот день участники мероприятия отдали дань уважения павшим героям, возложив к памятнику венки и цветы, выражая глубокую признательность всем, кто выполнил свой воинский долг с честью.

Для многих горожан это событие стало возможностью вспомнить о беспримерном героизме и отваге десантников, о их неоценимом вкладе в обеспечение безопасности и построение мирного будущего России. Праздник стал мостом между поколениями, напомнив о необходимости бережного отношения к памяти и уважения к защитникам Родины.