Павловский Посад чествовал 95-летие ВДВ праздничным событием
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
2 августа в Павловском Посаде состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-й годовщине со дня основания Воздушно-десантных войск, гордо именуемых «крылатой пехотой».
У мемориала воинам-интернационалистам собрались ветераны-десантники, участники специальной военной операции, представители различных ветеранских объединений и жители города.
Мероприятие открылось с богослужения, проведенного благочинным Павлово-Посадского городского округа, священником Александром Анохиным. Он вознес молитвы о благополучии тех, кто сейчас находится на службе и тех, кто уже отслужил в ВДВ.
В этот день участники мероприятия отдали дань уважения павшим героям, возложив к памятнику венки и цветы, выражая глубокую признательность всем, кто выполнил свой воинский долг с честью.
Для многих горожан это событие стало возможностью вспомнить о беспримерном героизме и отваге десантников, о их неоценимом вкладе в обеспечение безопасности и построение мирного будущего России. Праздник стал мостом между поколениями, напомнив о необходимости бережного отношения к памяти и уважения к защитникам Родины.