Павловский Посад готовится к обновлению дворов: встречи с жителями и планы благоустройства

21 мая заместитель главы округа Филипп Ефанов совершил традиционную пешую инспекцию городских улиц. В рамках обхода он пообщался с жителями домов №8 по улице Фрунзе и №95 по улице Тихонова, выслушав их обращения и предложения.

На улице Фрунзе ключевой проблемой для жителей является необходимость комплексного обновления дворовой территории и ремонта подъездов.

«Осенью прошлого года мы уже обсуждали с вами вопросы, связанные с нехваткой парковочных мест. В этом году мы планируем провести масштабное благоустройство двора. На встрече с представителями инициативной группы были согласованы места для создания дополнительных парковочных карманов и определены границы участков, где будет уложен асфальт. Также жители обратились с просьбой о ремонте подъездов. Мы включили эти работы в план мероприятий на 2026 год», — пояснил Филипп Ефанов.

Жительница дома №95 по улице Тихонова обратилась с жалобой на недостатки, возникшие в результате недавнего ямочного ремонта во дворе.

«Сотрудникам ГУП МО «КС МО» даны указания по устранению провалов в канализационных колодцах. После этого подрядная организация сможет продолжить и завершить начатые работы», — заявил Филипп Александрович.

Напомним,что задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.