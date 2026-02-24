Павловский Посад ярко и трогательно поздравил защитников с праздником

В Доме культуры «Большедворский» Павловского Посада с размахом отметили День защитника Отечества. Праздничный концерт под символичным названием «Единство. Мужество. Россия. В каждом голосе, в каждом сердце» собрал полный зал зрителей, которые пришли выразить благодарность тем, кто стоит на страже Родины.

Этот день стал настоящим марафоном искренних эмоций. Каждый номер программы, по словам организаторов, был обращен прямо в душу — «от сердца к сердцу». Со сцены звучали патриотические песни, зал наполнялся энергией народных и эстрадных танцев, а юные артисты дарили зрителям тепло своих выступлений.

Свое мастерство зрителям подарили лучшие творческие коллективы округа. В концерте приняли участие вокальная группа «Ностальгия» под руководством Ольги Титовой, вокальная группа «Созвездие» (руководитель Алексей Кузьмин), коллектив эстрадного танца «Феерия» (руководитель Ирина Ирвачева) и коллектив народного танца «Искорка» (руководитель Елена Шишкина). Также порадовали публику воспитанники вокальной студии «Мастерская Алисы» (руководитель Надежда Илларионова), кружок «Зумба дети» (руководитель Юлия Архипова) и приглашенная гостья из Орехово-Зуева Людмила Максимова. Ведущей вечера выступила Ольга Титова, которая не только управляла ходом концерта, но и задавала ему душевный тон.

В конце программы артисты и организаторы не скрывали радости от теплого приема.

«Благодарим вас, дорогие зрители, за то, что разделили этот важный день с нами. Ваши аплодисменты – лучшая награда. С праздником! С Днем защитника Отечества!», — отметила Ольга Титова, обращаясь к переполненному залу.

Праздник в Большедворском стал еще одним напоминанием о том, что День защитника Отечества сегодня объединяет людей всех возрастов, а культура и творчество остаются важным мостом между сценой и зрителем.