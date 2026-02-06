Павловский Посад меняет облик: когда можно будет увидеть новую зону отдыха

В Павловском Посаде на месте аварийного Дворца культуры имени А. С. Потапова идет масштабное обустройство. Подрядчик выполняет работы строго по графику, уделяя внимание не только внешнему облику новой зоны, но и технологически важным этапам — от подготовки оснований до тщательного контроля каждого слоя при уплотнении.

Сейчас на объекте обустраиваются площадки под тротуары — с обязательной подготовкой и уплотнением оснований, чтобы избежать просадок и продлить срок службы покрытия.

Для хозблока и туалетного модуля уже отсыпаны основания щебнем — в ближайшие дни начнется монтаж опалубки и заливка подбетонки.

Половина парковочного пространства отсыпается песком и щебнем с послойным уплотнением, параллельно готовят площадку для второй части парковки.

Также проводится валка аварийных деревьев — это необходимо для безопасности будущих посетителей.

Кроме того, уже завершены важные этапы: проложены сети водоснабжения и водоотведения для новых павильонов, а также подготовлено бетонное основание памятника.

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов подтвердил, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком, подрядчик держит темп.