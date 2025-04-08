Павловский Посад отметил День Православной книги торжественным мероприятием

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В Павловском Посаде, 7 апреля, в Доме культуры Филимоновский состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню православной книги.

Событие объединило представителей местной Администрации, духовенства и жителей города. С приветственными словами к собравшимся обратились Депутат Московской областной думы Линара Самединова, Благочинный Павлово-Посадского церковного округа отец Александр и заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

В ходе мероприятия прозвучали теплые слова благодарности за взаимоподдержку и помощь, оказываемые друг другу в трудные моменты. Отдельные заслуженные награды были вручены активным жителям Павловского Посада, внесшим значительный вклад в дело просвещения и укрепления православной веры.

Фото: [ пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Кульминацией вечера стало выступление учеников воскресной школы Храма Казанской иконы Божией Матери, которые представили постановку «Вишневый сад» по знаменитой лирической пьесе Антона Павловича Чехова, подарив гостям яркие и незабываемые впечатления.