Павловский Посад отметил праздник образования мастер-классом по дрожжевому тесту

Организовала мероприятие преподаватель Павлово-Посадского техникума Крупинского ОСП, Елена Евгеньевна Печкина, совместно со своими студентами.

Ученики, осваивающие профессию повара и кондитера, под чутким руководством Елены Евгеньевны, продемонстрировали свои умения и получили возможность применить полученные знания на практике. В рамках мастер-класса участники раскрыли для себя хитрости и нюансы приготовления изделий из дрожжевого сдобного теста.

Студенты самостоятельно подготовили опару, замесили тесто и создали разнообразные кулинарные шедевры: от румяных булочек до оригинальных пирожков и аппетитных сосисок в тесте.

Мастер-класс «Секреты дрожжевого теста» прошел в уютной и дружелюбной обстановке, участники с энтузиазмом и вовлеченностью работали над созданием выпечки. Это прекрасная возможность для будущих поваров-кондитеров не только закрепить теоретические знания, но и значительно повысить уровень своей профессиональной подготовки.