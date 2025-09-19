Павловский Посад поддержал земляков, передав в зону СВО автомобиль КамАЗ и сладкие напитки

Эта техника имеет высокое значение для выполнения задач в зоне СВО, обеспечивая перевозку личного состава, грузов и эвакуацию, а также решая другие важные логистические вопросы.

«Теперь этот автомобиль будет служить нашим бойцам на передовой. Спасибо Межрегиональному фонду поддержки ветеранов боевых действий, и лично нашему земляку с позывным «Тафгай» за помощь в приобретении. Отдельные слова благодарности нашим демобилизованным землякам, участникам СВО Василию и Олегу, которые помогли перегнать автомобиль прямо в расположение части,» - сказал Председатель Совета депутатов Роман Тикунов.

Вместе с автомобилем, земляки из Павловского Посада обеспечили доставку в бригаду 2 тонн газированных напитков. Для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, это настоящее удовольствие и небольшое развлечение, ведь сладкого в полевых условиях не хватает.