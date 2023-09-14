Павловский Посад приглашает на «День пареной репы»

Любите ли вы репу? А знаете, что из нее можно приготовить? Нет? Тогда вам прямая дорога на фестиваль «День пареной репы», который пройдет 23 сентября в музее «Княжий Двор» в Павловском Посаде.

Будет очень интересно, ведь за пять лет своего существования фестиваль успел постичь много новых рецептов и завоевать признательность лучших кулинаров страны.

Гости смогут попробовать колоссальное количество блюд самого высшего качества из репы и других овощей. А детей наверняка порадует то, что повара приготовят из фрукт и ягод. Изюминка фестиваля в том, что рецептами мастера тут делятся охотно. А, значит, завтра можно такое же приготовить на своей кухне.

Кстати, развлечения никто не отменял. Гостей фестиваля ждут инсценировки про репку и выставка декоративно-прикладного творчества, а также выступления творческих коллективов.