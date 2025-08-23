Павловский Посад в День города: тысячи верующих прошли в крестном ходе

В Павловском Посаде в День города состоялся традиционный крестный ход, который привлек около трех тысяч верующих.

Мероприятие, прошедшее по благословению епископа Николая и по инициативе священника Александра Анохина, прошло по центральным улицам города.

«Уже четвертый год подряд эта прекрасная традиция объединяет нас в молитве за наш город, его жителей, защитников Отечества и мирное будущее», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Участники крестного хода были разных возрастов - от детей до пожилых людей, прошли по маршруту протяженностью 5 километров, включающему площадь Революции, улицы Большая Покровская, Большой Железнодорожный проезд, Привокзальная, Герцена, Чапаева, Каляева, а также переулки и улицы Карповские. Для многих это событие – не только религиозная практика, но и важный духовный шаг, способствующий укреплению веры и единения.

Денис Семенов выразил благодарность всем участникам, отметив, что их молитвы и вера – это чудо. Он также поблагодарил депутата Линару Самединову за поддержку и участие, пожелав благословения Божьего над Павловским Посадом и его жителями.