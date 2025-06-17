Павловский Посад: вечер памяти Виктора Цоя и группы «Кино»

Как и в предыдущие годы, мероприятие пройдет возле Дома культуры «Октябрь», где в 19:00 прозвучат самые известные и любимые композиции коллектива.

Организаторами концерта памяти легендарного русского поэта и музыканта — Виктора Цоя являются: актер, певец, музыкант и композитор — Сергей Шилин и солисты Дома культуры «Октябрь».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]