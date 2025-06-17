Павловский Посад: вечер памяти Виктора Цоя и группы «Кино»
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
21 июня в Павловском Посаде состоится концерт, посвященный памяти Виктора Цоя и наследию группы «Кино».
Как и в предыдущие годы, мероприятие пройдет возле Дома культуры «Октябрь», где в 19:00 прозвучат самые известные и любимые композиции коллектива.
Организаторами концерта памяти легендарного русского поэта и музыканта — Виктора Цоя являются: актер, певец, музыкант и композитор — Сергей Шилин и солисты Дома культуры «Октябрь».
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
«Для нас это уже не первый опыт проведения концерта. В прошлом году на нашей площадке популярные рок-хиты исполнили Сергей Шилин, Максим Епихин и кавер-группа «Хищные птицы». В этом году всех наших гостей так же ждет много интересного, но главное в этом — качественного исполнения музыкальных произведений. Творчество Виктора Цоя безусловно живет, его песни любимы разными поколениями. И это было ощутимо на концерте в прошлом году. 21 июня обязательно повторим» — отметила Директор Дома культуры Марина Агеева.