Павловский Посад вошел в топ-5 городских округов по сокращению обращений в ЦУР

Жители Павлово-Посадского городского округа стали заметно реже обращаться в центр управления регионом с негативными заявлениями по вопросам ЖКХ. Это позволило территории попасть в список лучших по сокращению количества жалоб.

Как отметили в Госжилинспекции, таких обращений в муниципалитете стало меньше на 84%.

Обращений стало заметно меньше сразу в 28 городских округах. Лучшими стали следующие территории: Павлово-Посадский (-84%), Серебряные Пруды (-75%), Лотошино (-67%), Краснознаменск (-46%), Одинцовский (-38%). Стоит добавить, что, например, из Восхода и Молодежного вообще не пришло ни одной жалобы через ЦУР.

В общей сложности за прошлую неделю через ЦУР поступило почти 6 тысяч заявок от жителей. В целом по Подмосковью это на 12% ниже, чем неделей ранее. При этом количество обращений снизились по всем основным категория. Таким, как: уборка подъездов, состояние лифтов, освещение в местах общего пользования в жилых домах.

Напомним, сообщить о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО.